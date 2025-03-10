Eğitim-İş Çorum Şubesi’nin 8 Mart etkinliği, yoğun bir katılım ve coşku içerisinde gerçekleşti.

Sendika bünyesinde oluşturulan Öğretmenler Korosu, sahnede birbirinden güzel türkülerle hünerlerini sergiledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda düzenlenen müzik ve şiir dinletisi programında ayrıca Hitit Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Saatci, “Türkiye’de Kadın Haklarının Gelişimi” konulu bir sunum yaptı.

Etkinliği; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, Başkan Yardımcısı Ahmet Ceyhan, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Kubilay Olcan, ADD İl Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, sendika yönetimi ile çok sayıda davetli izledi.

Etkinlik sırasında Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Öğretmenler Korosu’nun birbirinden güzel türküleri ile renklenen program, beğeniyle izlendi.

Saygı duruşu ile başlayan program, Eğitim-İş Yönetim Kurulu Üyesi Derya Asiltürk’ün sunumunda gerçekleşti.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Tuba Üreyen, “8 Mart, dünya genelinde, emekçi kadınların sömürüye, baskıya ve eşitsizliğe karşı seslerini yükselttiği mücadele günüdür. 1910 yılında 2. Enternasyonal Kadın Konferansı'nda kabul edilmesiyle birlikte, 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından resmen "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" ilan edilmiştir. Ancak, aradan geçen onca yıla rağmen, Türkiye'de kadınlar, eşitlik ve özgürlükleri için hala yoğun bir mücadele vermek zorunda kalmaktadır.

Gerçek bir demokrasi, ancak kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olduğu, şiddetin ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya için mücadelemiz sürecektir” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise kadın mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye’nin geniş tanımlı kadın işsizliğinde yüzde 38 ile tarihi zirvede olduğunun altını çizen Tahtasız, “Bugün 100 kadından 38’i Türkiye’de işsiz. Kayıt dışı işlerde çalışan kadınların oranı ise yüzde 34. Bu tablo, kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin, sömürüldüğünün, sosyal adaletin erozyona uğratıldığının en önemli kanıtı. Türkiye’de kadına karşı şiddet durmuyor. 2024 yılında 445 kadın cinayete kurban gitti. 2025’in ilk iki ayında ise öldürülen kadın sayısı 64’ü buldu. İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bulunan kadının insan haklarını tanımak ve geliştirmek ve kadına yönelik şiddeti önlemek siyası iktidarın sorumluluğundadır. Ülkemizdeki siyasi iktidar bu sorumluluğu üstlenmek ve çözüm üretmek yerine İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak adeta şiddetin artmasına yeniden ön ayak olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızda yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadının emeğini yok sayanlara, kadın cinayetlerini, kadınlara yönelik taciz ve tecavüzleri durduramayanlara haykırıyoruz: Kadınları yok sayan bu düzen ilk seçimde değişecek” ifadesini kullandı.