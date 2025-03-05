Destek kapsamında Çorum çiftçisine toplam 430 milyon lira ödeme yapılacağını duyuran Milletvekili Ahlatcı, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, Hububat fark ödemesi desteği kapsamında Çorum ilimizde 430,8 milyon TL ödeme gerçekleştirecektir. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alacağı bu destek, 7 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacaktır.

Tarımda kalkınmayı desteklemek ve çiftçimizin yanında olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi