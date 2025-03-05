Büğet köyünden Hasan Bıyık'ın kızı, Serpil Bıyık, Yıldız Sağlıcak, merhume Şengül Bıyık ve Gazeteci Önder Bıyık'ın kardeşi olan Eğitim Sen üyesi Müjgan Bıyık’ın vefatı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Milli Eğitim camiasında da derin üzüntüye neden oldu,

Beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müjgan Bıyık için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda hakka yürüme ve rızalık alma erkânı düzenlendi.

Merhumenin cenazesi, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleriyle çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Büğet köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi