İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında gerçekleşen aylık olağan toplantıda; önceki dönem il başkanlarından Şengül Genç, Gazi Özkubat, Veli Yalçınkaya, Hasan Suvacı, Hasan Eray Tüfekçi ve Ümit Er hazır bulundu.

Solmaz, önceki dönem il başkanları ile parti çalışmalarını, 23 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme seçim hazırlıklarını ve partinin üye seferberliğini değerlendirerek, görüş ve önerileri aldı.

Toplantıda parti çalışmaları ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Tüm üyelerimizi 23 Mart 2025 Pazar günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan seçimde oy vermeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR