Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

Dodurga / Çorum Elektrik Kesinti Bilgisi

04 Ağustos 2024 Pazar 10:00 Çorum Dodurga Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Dodurga

Dodurga Kesinti Bölgeleri : DİKENLİ KY.

Dodurga Elektrik Kesintisi Sebebi : Ağaç Kesim Çalışması Derinoz Ky tekkeşenler Mah

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 13:00

Oğuzlar, 10 Saat Süreli Elektrik Kesintisi Hakkında Güncellemeler

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Oğuzlar

Dikkat! Oğuzlar için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : AĞAÇÇAMI KY., DERİNÖZ KY.

Dikkat! Oğuzlar'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : Ağaç Kesim Çalışması Derinoz Ky tekkeşenler Mah

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 13:00

Alaca, 9 Saat Süreli Elektrik Kesintisi Hakkında Güncellemeler

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Alaca

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : CUMHURİYET MH.

Elektrik Kesintisi Nedeni : TR-44 AG. Travers Değişim Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 11:00

Bayat / Çorum Elektrik Arıza Bilgisi

Çorum Bayat Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayat

Çorum Bayat Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : AKSEKİ KY., ÇERKEŞ KY.

Çorum Bayat Elektrik Kesintisinin Sebebi : 3.SEVİYE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 17:00

Haber Kaynağı : YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.)