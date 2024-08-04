Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
Dodurga / Çorum Elektrik Kesinti Bilgisi
04 Ağustos 2024 Pazar 10:00 Çorum Dodurga Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Dodurga
Dodurga Kesinti Bölgeleri : DİKENLİ KY.
Dodurga Elektrik Kesintisi Sebebi : Ağaç Kesim Çalışması Derinoz Ky tekkeşenler Mah
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 13:00
Oğuzlar, 10 Saat Süreli Elektrik Kesintisi Hakkında Güncellemeler
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Oğuzlar
Dikkat! Oğuzlar için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : AĞAÇÇAMI KY., DERİNÖZ KY.
Dikkat! Oğuzlar'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : Ağaç Kesim Çalışması Derinoz Ky tekkeşenler Mah
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 13:00
Alaca, 9 Saat Süreli Elektrik Kesintisi Hakkında Güncellemeler
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Alaca
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : CUMHURİYET MH.
Elektrik Kesintisi Nedeni : TR-44 AG. Travers Değişim Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 11:00
Bayat / Çorum Elektrik Arıza Bilgisi
Çorum Bayat Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Çorum
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayat
Çorum Bayat Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : AKSEKİ KY., ÇERKEŞ KY.
Çorum Bayat Elektrik Kesintisinin Sebebi : 3.SEVİYE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2024 Pazar 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2024 Pazar 17:00
Haber Kaynağı : YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.)