Besteci, söz yazarı ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte sahne alacağı “Kim Var?” adlı sanat etkinliğiyle sanatseverlerle buluşacak.

Yücel Arzen Hacıoğulları’nın öğrencilerle birlikte aynı sahnede yer alacağı etkinlikte, geçmişin güçlü dizeleri günümüzün müzik anlayışıyla yeniden yorumlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilen etkinlik, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00’de, Çorum Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.Sanat ve müzik dolu bir etkinliğe tüm halkımız davetlidir.