Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2026 yılı seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren “Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi Ankara’ya giderek Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Tahtasız ile biraraya geldi.

TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan ile ekip üyeleri Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı tarafından TBMM ziyareti kapsamında AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile görüşme yapıldı.

Milletvekilleri Ahlatcı, Kaya ve Tahtasız ile yapılan görüşmede 2. OSB süreci ve kente kazandıracağı ivme, manifestolarında yer alan yeni OSB’lerin kurulması ve sanayi alanlarının genişletilmesi hedefleri, hızlı tren hattıyla birlikte Çorum’un yakalayabileceği yeni ekonomik potansiyel ve bu potansiyeli Endüstriyel Zone projeleriyle güçlendirme planları ele alını.

Ziyaretler anısına Milletvekillerine Çorumlu kadınların el emeğiyle üretilen seramik Hitit Güneş Kursu hediyelerini de takdim eden Dalyan ve ekibi; “Şehrimizin sanayi, ulaşım ve enerji vizyonunu birleştiren bu anlamlı buluşmada, daha güçlü bir Çorum için aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Tahtasız da Erkan Dalyan ile beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Çorum’un ekonomik gelişimi açısından son derece önemli bir kurum olan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine talip olan değerli sanayici ve iş insanlarına başarı dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi