İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Elele Gönüller Güçlü Köyler Projesi” kapsamında Serban Köyü’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirilecek.

Etkinlik bugün (18 Ekim 2025 Cumartesi günü) saat 14.00’te Serban Köyü’nde yapılacak. Projeye destek veren sivil toplum kuruluşları adına organizasyonu Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) üstleniyor.

Projenin amacı, kırsal bölgelerde gönüllülük bilincini artırmak, köylerde yaşayan vatandaşlarla sivil toplum kuruluşlarını aynı hedef etrafında buluşturmak ve yerelde dayanışma kültürünü güçlendirmek olarak ifade edildi.

ÇOSTOG Dernek Başkanı İlhan Kılıç, tüm vatandaşları programa davet ederek, “Köylerimizin gelişimi, ancak gönüllülerin desteğiyle ve birlikte hareket etme bilinciyle mümkündür. Bu buluşmada hem fikir alışverişi yapacak hem de dayanışmamızı güçlendireceğiz. Tüm halkımızı katılıma davet ediyoruz.” dedi.

Etkinlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve köy halkı bir araya gelerek proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alacak. Programda ayrıca yerel iş birliği modellerinin geliştirilmesi ve köylerde sosyal dayanışmanın artırılmasına yönelik örnek uygulamaların paylaşılması planlanıyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ