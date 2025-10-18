Yapıldığı günden bu yana çok tartışılan eski Kültür Sitesi yıkılarak yerine yapılan demir kubbe yıkılıyor. Çorum Belediyesi, Çorum Park'ta yenileme çalışması başlattı.

Çorum Belediyesi Çorum Park'a yapılacak projenin görsellerini paylaşırken, planlamaya göre parkın çelik demir aksamları tamamen söküleceği ve park içindeki mevcut binaların ise yıkılmadan güçlendirileceği öğrenildi.

Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kulenin fotoğrafını paylaşarak Çorumlulara "Son kez bakın" dedi.