AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, trafik kazalarının artık bireysel bir ihmal değil, toplumsal bir güvenlik sorunu hâline geldiğini vurguladı. Ahlatcı, son 5 yılda 28 binden fazla vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, bu acı tabloyu değiştirmek için hız ihlali, kırmızı ışık, alkol, uyuşturucu ve “dur” ihtarına uymama gibi konularda daha etkin önlemler aldıklarını ifade etti.

Milletvekili Ahlatcı, konuşmasında hedeflerini şöyle özetledi:

• Kazaları önlemek

• Can kaybını azaltmak

• Trafik kültürünü güçlendirmek

Ahlatcı, sözlerini “Hiçbir maddi karşılık, kaybettiğimiz bir canımızdan daha değerli değildir.” diyerek tamamladı.