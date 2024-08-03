Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra Türkiye’den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri de katıldı.

Cenazeye Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsilen katılan isimler arasında MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı da yer aldı.



Editör: RIFAT KARA