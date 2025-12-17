Kuzey Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “İş’te Kadınlar Zirvede” programı, Girne Acapulco Resort’ta gerçekleştirildi.

Ana teması “Dayanıklılık” olan zirve, iş dünyasından akademiye, sivil toplumdan sanata uzanan çok disiplinli yapısıyla iki gün boyunca ilham verici oturumlara ev sahipliği yaptı.

KADIN LİDERLİĞİ

Kadın liderliğinin bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde dayanıklılıkla nasıl güçlendirilebileceğinin ele alındığı zirve; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere farklı ülkelerden üst düzey yöneticileri, girişimcileri, kanaat önderlerini ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Zirveye, ORKASİFED (Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) Başkanı Semrin Kaleli GİKAD’ın davetlisi olarak katıldı. Çorum’u İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz ve Genç Orkasifed Bölge Lideri Selin Soylu temsil etti.

GÜÇLÜ KONUŞMACILAR, ORTAK VİZYON

Zirvede; iş dünyasının, akademinin, kamu ve sivil toplumun önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Oturumlarda kadınların liderlik yolculuklarında karşılaştıkları yapısal zorluklar, belirsizlik dönemlerinde stratejik karar alma becerileri ve geleceğe hazırlanma kapasitesi çok boyutlu olarak ele alındı.

Katılımcılar, dayanıklılığın yalnızca bireysel bir özellik değil; doğru yönetişim, güçlü kurumlar ve kapsayıcı toplumsal yapılarla mümkün olabileceği konusunda ortak bir anlayışta buluştu.

Zirvenin ilk gününde, Zuhal Mansfield,

Kagider Başkanı Esra Bezircioğlu ve TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Esra Oflaz, Gonca Vuslateri, A.Şerif İzgören, Leyla Alaton ve Alphan Manas kendi alanlarındaki “dayanıklılık” sunumlarını yaptılar.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN DA KONUŞTU

İkinci gün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkonfed Başkan Yardımcısı Emine Erdem, FCEM Dünya Başkanı Marie Chiristine Oghly ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı ve zirvenin ev sahibi İçim Çağıner Kavuklu’nun konuşmaları ile devam eden zirvede, dayanıklı liderlik, stratejik öngörü, dijital çağda birey, aile ve işletmelerin dayanıklılığı, sosyal etki ve sivil toplumda birlikte dayanıklılık temaları öne çıktı.

“DAYANIKLILIK, KALKINMANIN ANAHTARIDIR”

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, şu ifadeleri kullandı:

“Dayanıklılık; bugün yalnızca bireylerin değil, kurumların, şehirlerin ve bölgelerin geleceğini belirleyen stratejik bir kavramdır. Kadınların bu sürecin merkezinde yer alması ise toplumsal dönüşüm açısından hayati önemdedir.

ORKASİFED olarak, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Girişimci Kadınları ile daha güçlü iş birlikleri yapacağımızın altını çizmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatanımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Zirve, güçlü oturumları, nitelikli katılımcı profili ve çok paydaşlı yaklaşımıyla; kadın liderliğinin dayanıklılık ekseninde nasıl daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe yön verebileceğini somut örneklerle ortaya koydu ve kadınların iş dünyasında, sivil toplumda ve toplumsal yaşamda dönüştürücü rolünü güçlendiren önemli bir platform olarak hafızalarda yer etti.”