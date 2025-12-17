Çorum Valisi Ali Çalgan, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Başkanı Banu Özdil Yücel ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Görüşmede; psikolojik danışma ve rehberlik alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği imkânları ile sosyal alanlara yönelik yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

Vali Ali Çalgan, toplum yararına yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Banu Özdil Yücel ise derneğin il genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.