Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ahmet Ahlatcı’nın desteğiyle kurulacak merkezin hem bilimsel çalışmalara, hem de yerli ve milli üretime önemli katkılar sunmasının beklendiği bildirildi.

Rektör Öztürk, üniversite–sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracağını ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Sungurlu Gazetesi’nin haberine göre, Hitit Üniversitesi, Sungurlu GoldForce Barut Fabrikası’nı yakından ilgilendiren selüloz alanında bir Milli Teknoloji Laboratuvarı kurulması için TÜBİTAK’a gerekli başvuruyu yaptı.

Bilindiği gibi, yüksek teknoloji ve uluslararası standartlarda üretim yapan 1600 dönümlük alanda kurulu tesis, barutun hammaddeleri olan nitroselüloz ve nitrogliserini de üretiyor.