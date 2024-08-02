Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde ihalesi yapılan ve neredeyse 2 yıldır restore çalışmaları devam eden Kulaksız Cami’de çalışmaların bitmemesi cemaati mağdur etti.

Yaklaşık 7 milyon 396 bin liraya mal olacak restorasyonun 2023 yılının sonunda tamamlanarak yeniden ibadete açılacağı bekleniyordu ancak restorasyon çalışmaları verilen tarihte tamamlanamadı.



Mahalle sakinleri yakınlarda başka cami olmadığı için zor durumda olduklarını dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Emin, restore çalışmalarının yarım kaldığını, caminin yer döşemelerinin henüz yapılmadığını, halılarının serilmediğini ve tuvaletlerinin de yenilenmediğini dile getirerek, "1 buçuk yılı geçti hala bitmedi. Mağduruz. Yakınımızda başka cami de yok. Ulu Cami’yi ibadete açtılar bizim camimiz neden açılmıyor?" diye sordu

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