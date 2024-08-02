TÜMGENERAL İLKER GÖRGÜLÜ KİMDİR?

1973 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra, 1987-1991 yılları arasında Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim aldı. 1991-1995 yılları arasında ise Kara Harp Okulu'nda öğrenim gördü ve 1995 yılında Tank Teğmen olarak mezun oldu.

İlker Görgülü 1995-1996 yıllarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda subay temel kursunu tamamladıktan sonra, 1996-2002 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde sırasıyla 8’inci Mekanize Piyade Tugayı'nda (Beşiktepe/Tekirdağ), 39’uncu Piyade Tümeni'nde (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ve Kara Harp Okulu'nda (Ankara) takım komutanlığı yaptı. 2002-2005 yılları arasında 16’ncı Zırhlı Tugayı'nda (Devegeçidi/Diyarbakır) bölük komutanlığı görevini yürüttü. 2005-2008 yıllarında İstanbul Merkez Komutanlığı 1’inci Özel Korumalı Tabur Komutanlığı'nda yakın koruma birliklerinin komutanlığını üstlendi. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Merkez Komutanlığı İkmal ve Bakım Kısım Amiri olarak görev yaptı. 2012-2015 yıllarında 95’inci Zırhlı Tugayı 2’nci Tank Tabur Komutanlığı'nda, 2015-2016 yıllarında 7’nci Korucu Komutanlığı'nda (Diyarbakır) Eğitim Subayı olarak görev aldı. 2016-2018 yılları arasında 16’ncı Mekanize Piyade Tugayı'nda (Devegeçidi/Diyarbakır) Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü ve 2018-2020 yılları arasında Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda (Şereflikoçhisar/Ankara) görev yaptı. 2020 yılında Genelkurmay Harekat Başkanlığı Terörizmle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev aldı ve 2020-2021 yılları arasında Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği görevini yürüttü.