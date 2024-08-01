2018 yılında dönemin Valisi, AKP Milletvekili, Belediye Başkanı, AKP İl Başkanı ve İl Başkan yardımcılarının Ankara’da dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret ederek, Çeşmeören Yatılı Bölge Okulu’nun acemi birliği yapılacağını müjdelediklerini ifade eden Tahtasız, iktidarı ve şu an Milli Savunma Komisyon Başkanı olan Hulusi Akar’ı verdikleri söze sahip çıkmaya çağırdı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, acemi birliği yapılacağı söylenen ve yıllardır atıl vaziyette çürümeye terk edilen Çeşmeören Yatılı Bölge Ortaokulu önünden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ÇORUM EKONOMİSİNE

KATKI SAĞLAYACAK”

“Çorum Çeşmeören Köyümüzde bulunan yatılı bölge ortaokulundayız. Burası 2018 yılında atıl kaldığı dönemde seçimlerden önce dönemin AKP Çorum İl Başkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı ve İl Başkan yardımcıları ve dönemin Valisi ile o dönem Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar’a giderek bu yatılı bölge okulunun acemi birliği olması yönünde istekte bulundular. Aldıkları sözün üzerine bunu Çorum halkına müjde olarak verdiler. Bu sözü tam 6 yıldır hatırlatıyoruz. Hiçbir ilerleme yok. Hulusi Akar şu anda Milli Savunma Komisyonu Başkanı oldu.

Katıldığım Milli Savunma Komisyonu’nda kendisine sözünü hatırlattım. ‘Çeşmeören Yatılı Bölge Ortaokulu’nun acemi birliği olacağı sözünü verdiniz. Asker verdiği sözü tutar. Sözünüz yerde kalmasın” dedim. Buna rağmen halen burayla ilgili bir açıklama yok.

Dönemin il başkanı ve şu anki milletvekiline, Sayın Valimize, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Çorum’dan sesleniyorum: Verdiğiniz sözü yerine getirin. Bu yatılı bölge okulu atıl bir durumda. Bu binalar zamanla çürüyecek. Lütfen söz verdiğiniz acemi birliğini Çorum’a kazandıralım. Çorum ekonomisine katkıda bulunalım.”

Editör: HABER MERKEZİ