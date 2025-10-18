Ankara'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat eden Polis Memuru Casim Tatlıer memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Özel Harekat Polisi Casim Tatlıer, istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatlıer'in vefat ettiğini belirledi. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hendek ve Barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik ünvanı aldığı öğrenilen Tatlıer'in cenazesi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. 49 yaşındaki Gazi Polis Memuru Casim Tatlıer için Beyler Çelebi Camii'nde Cuma namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tatlıer'in cenazesi, Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Osmancık İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar, Tatlıer'in ailesi ve meslektaşları, ilçe halkı ve aile fertleri katıldı.

Muhabir: İHA AJANS