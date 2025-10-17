Merhum iş insanı Yüksel Onat'ın eşi, Ayşe ve Serdar Onat'ın anneleri Ayhan Onat (77), bu akşam saat 18.00'de solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

Ayhan Onat'ın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda KOAH tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ayhan Onat'ın cenazesi yarın (Cumartesi günü) Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.