Tahran’daki saldırı sonrası yaşamını yitiren Hamas Lideri Haniyye için sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaşan Ahlatcı mesajında “Tahran’da uğradığı saldırı sonucu şehit olan, Gazze halkının onurlu mücadelesinin temsilcisi, Hamas Lideri İsmail Haniyye’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Gazze halkı başta olmak üzere tüm İslam Alemi’nin baş sağolsun” dedi.

Milletvekili Kaya da açıklamasında “Yaşamını Filistin davasına ve direnişine adayan; dört evladını, dört torununu ve kız kardeşini şehit veren İsmail Haniye bugün, eli kanlı terör devleti İsrail’in saldırısıyla şehadete yürüdü. Şehitler kervanına katılan Haniye’nin mekânı cennet, makamı âli olsun. Gazze asla kimsesiz kalmayacak, zafer er ya da geç mazlum Filistin halkının olacaktır” görüşüne yer verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya paylaşımında: “Tahran’da düzenlenen alçakça saldırı ile şehadete eren Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Haklı davalarında her zaman yanlarında olduğumuz Filistin halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ