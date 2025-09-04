Çorum Osmancık ilçesine bağlı Güvercinlik köyünde yaşayan 33 yaşındaki Mesude Altun'un gelinlik giyme ve düğün hayali, ailesi ve yakınlarının desteğiyle gerçeğe dönüştü. Gelin kınası, düğün konvoyu, orkestra ve fotoğrafçı gibi her ayrıntının düşünüldüğü düğünde saçı ve makyajı yapılan, gelinliği giydirilen Mesude Altun, davetlilerin alkışları eşliğinde ilk dansını ağabeyi ve annesi ile yaptı. Köy meydanında gerçekleştirilen düğün eğlencesinde Mesude'ye takılar da takıldı. Düğünde Mesude Altun davetliler ve yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

Aile ve köy halkının desteğine teşekkür eden anne Yıldız Altun, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Tüm ailemiz ve köy halkından Allah razı olsun. Köy halkımızın iyiliğini unutamam. Bebeğime takılar taktılar, hiçbir şeyden mahrum etmediler. Düğünde her oyunu yaptılar, kınasını yaktılar" dedi.