Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Çorum’da erkekler arasındaki silahlı, silahsız çatışmanın kız çocuklarına da sirayet ettiğini hatırlatan Gül, "Memleketime yazık etmeyin. On, on beş yıl önce Türkiye’nin en güvenli illerinden olan Çorum’a şimdi ne oldu? Topu başkasına atmadan tüm sorumluları göreve davet ediyorum." dedi. Açıklamasına İçişleri Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Jandarma Komutanlığı ve Çorum Emniyet Müdürlüğü'nü ekleyen Gül, tüm sorumluları göreve davet etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ