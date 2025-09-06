Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri için müjdeyi duyurdu. Bakan Kurum, 168 bin konut ve yaklaşık 1 milyon vatandaşı ilgilendiren kampanya kapsamında TOKİ borçlarını kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı.

GENÇLERE VE 3 ÇOCUKLU AİLELERE KONTENJAN

Bakan Murat Kurum, sosyal konut projesinde gençlere özel yüzde 20 kontenjan ayrılacağını, ayrıca “Aile Yılı” kapsamında 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan sağlanacağını belirtti. “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz. Çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detayları açıklayacak. Bu projeyle hem kira fiyatları düşecek hem de Türkiye’de konut sorunu büyük ölçüde çözülecek” dedi.

TOKİ’DEN BORCUNU KAPATANLARA YÜZDE 25 İNDİRİM

Kurum, TOKİ’nin indirim kampanyasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdemizi açıklıyorum. TOKİ Başkanlığımızın başlatacağı kampanya ile borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.”

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ YENİLENİYOR

Öte yandan Bakan Kurum, uzun süredir tartışma konusu olan sığınak yönetmeliği için de güncelleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kurum, dünya standartlarının incelendiğini, yeni yönetmelikte kişi başına düşen metrekare, olası riskler ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenleneceğini söyledi.