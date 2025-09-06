Bir motorcu birkaç akşamdır üst üste yollar ıslak olduğu için kaza tehlikesi geçirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Belediyemiz akşamları çimleri sularken yolları da ıslatıyor. Virajlarda ve yollarda su birikiyor, kayma riski çok yüksek oluyor. Bu durum gerçekten can güvenliğimizi tehdit ediyor. Lütfen daha dikkatli yıkama/sulama yapılsın, önlem alınmazsa kazalar kaçınılmaz."

Kuru zeminden aniden ıslak zemine geçmenin kontrol kaybına yol açtığına dikkati çeken vatandaş, ıslak zemin, lastiklerin yol tutuşunu önemli ölçüde azaltıyor, yetkililerden motorcuların can güvenliği için çözüm istedi.