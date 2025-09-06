ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan okuyucunun talebi şöyle; "Toplu taşıma hizmetinin yıllardır kanayan yarası olan Saat Kulesi - Dumlupınar Mevki - Bahar Caddesi- Bahçelievler - İpekli Evler - Lozanevler -Kale Mahallesi - Çorum Sanayi Sitesi güzergahının hizmete alınması bu güzergaha saatte 2 vasıtanın görevlendirilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Bu hat, bu bölgede yaşayan insanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu bölgenin oyları ile göreve gelen gerek Sayın Belediye Başkanı gerek Sayın Muhtarlarımızın üstlerine düşen ne varsa yapacaklarından hiç şüphemiz yoktur."

Muhabir: NURDAN AKBAŞ