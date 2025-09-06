Çorum Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, önemli bir halk sağlığı etkinliği gerçekleştirildi. “Kanser Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganıyla Valilik hizmet binası önünde konumlandırılan mobil kanser tarama aracı, valilik personeli ve halka yönelik ücretsiz kanser taramaları yaptı.

Etkinlik alanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, kanser taramalarının önemi hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlara, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile valilik müdürleri de katılarak stant ve mobil tarama aracını ziyaret etti; görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kampanyaya destek verdi.

Muhabir: Haber Merkezi