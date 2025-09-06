Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan ve protokol üyeleriyle birlikte “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası” programında şehit aileleri, kahraman gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Programda konuşan Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada bir araya gelmenin anlamına dikkat çekerek, “Çorum’da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve STK temsilcileriyle ‘Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası’nda buluştuk. Terörsüz Türkiye, bir iradenin, bir kararlılığın adıdır; fedakârlıklarıyla bugünümüzü güvence altına alan şehitlerimiz ve gazilerimize vefa borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, şehit aileleri ve gazilere yönelik teşekkürler de dile getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi