Bakanlığın hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikâh törenine katılan Bakan Göktaş, tebrik ettiği çifte Türk bayrağı hediye etti.

Evlilik cüzdanını Tuğba ve İsmail'e birlikte veren Göktaş, nikâhın insan hayatının en önemli günlerinden olduğunu, gençlerin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurarak evlilik desteği alabileceğini söyledi.

Tuğba ve İsmail çiftinin bu destekten yararlandığını dile getiren Göktaş, bakanlık olarak çiftlerin yanında olduklarını belirterek, “Tuğba ve İsmail'in coşkulu 'evet'ine şahitlik ettik. Evlilik tek taraflı değil, birlikte inşa edilir. Sevgiyle, saygıyla yoğurulur. Hastalıkta, sağlıkta, hayatın her anında birbirinizi bugünü hatırlayarak, aynı saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemenizi temenni ediyorum” dedi.

Bu yılın Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bakanlık olarak Aile Yılı'nda gençleri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Törene çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

“SÜREÇ ÇOK KOLAYDI”

Damat İsmail Karakuş, düğün töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Göktaş'ın nikah törenine katılması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Tuğba Karakuş ise Aile ve Gençlik Fonu'ndan zorlanmadan faydalandıklarını, evlenmeyi planlayan herkese tavsiye ettiğini bildirdi.

Başvurunun ardından yaklaşık 3 saatlik bir eğitim aldıklarını, görevlilerin kendilerini gerektiği şekilde yönlendirdiğini ifade eden Karakuş, “Süreç çok kolaydı. Eğitimdeki hocamız da bize çok yardımcı oldu. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Gelinin babası Turan Düşünceli de Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, destekten ötürü teşekkür etti.

Damadın babası Niyazi Karakuş ise destekten ve Bakan Göktaş'ın nikâh törenine katılmasından ötürü mutlu olduğunu vurguladı.