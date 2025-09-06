Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum programı kapsamında Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılanan Bakan Göktaş, belediyenin aile, gençler, kadınlar ve engellilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri ve yeni dönem hedeflerini aktarırken, özellikle aile yaşam merkezleri, kadın kültür ve sanat merkezleri, gençlik projeler, sosyal destekler ve engelli bireylere yönelik hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında taleplerini de dile getiren Başkan Aşgın, vatandaşların sosyal, kültürel ve eğitsel yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları proje ve yatırımlara bakanlığın katkısını istedi. Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek için Bakanlığımızın desteğiyle daha güçlü adımlar atacağız” dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, yapılacak çalışmalara da destek sözü verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR