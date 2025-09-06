Çorum Valisi Ali Çalgan, beraberindeki heyetle birlikte Osmancık ilçesinde yapımı devam eden Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanında yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan, merkezin tamamlanmasının ardından ilçenin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Çalgan, yaptığı değerlendirmede, “Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sosyal etkinliklere daha kolay erişmesini sağlayacak. Osmancık’ın kültürel yaşamına değer katacak önemli bir proje” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Osmancık’ta gençlerin daha fazla sosyal ve kültürel faaliyete katılabileceği, vatandaşların da modern bir kütüphane ve kültür merkezinden faydalanabileceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi