Tüm Bel Sen, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıtalar Haftası'nda zabıta emekçilerinin yaşadığı sorunları bir kez daha gündeme taşıdı.

Tüm Bel Sen Çorum Şube Yönetim Kurulu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada; “Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel farklılıkların birlikte yaşadığı kentlerde insan yakışır çağdaş ve barışçıl bir toplumsallığın sürmesinin asgari şartlarının korunup geliştirilmesi için çoğu zaman mesai mefhumu dahi olmadan çalışan Zabıta emekçileri en başta görevlerine uygun mesleki bir saygınlık hak etmektedir” ifadesinde bulundu.

Tüm Bel Sen Çorum Şubesi Başkanı Nevzat Veldet ve yöneticileri, Zabıtalar Haftası nedeniyle Belediye Zabıtaları ile bir araya geldi.

Nevzat Veldet, Tüm Bel Sen olarak temel taleplerinden birisi olan, halen 12 hizmet sınıfı olarak yapılan 657’deki sınıflandırmaya 13’üncü hizmet sınıfı olarak “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” oluşturulması talebini bir kez daha dillendirdi.

Birçok kentte törenlerle kutlanan bu haftada zabıtaların bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştığına dikkat çekilen Tüm Bel Sen Çorum Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemiz nüfusunun yüzde 93,4’nün yaşadığı kentlerin, insana yakışır birer toplumsal mekânlar olması için gece gündüz demeden özveriye çalışan zabıta emekçilerinin haftası kutlu olsun.

Birçok kentte törenlerle kutlanan bu haftada zabıtalar bir kez daha seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendikamız da zabıta emekçilerinin sorunlarını, işkolundaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor. Ancak maalesef sorunlara henüz çözüm bulunabilmiş değil.

Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kimi zaman esnafla kimi zaman da kent sakinleriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalan; diğer kamu çalışanlarından farklı olarak birçok zorluğa göğüs gererek, geceli gündüzlü, uzun süreli çalışmak zorunda kalan, zabıta emekçileri hem hak ettiklerinin çok altında maaş almakta hem de yaptıkları işe uygun yeterli mesleki saygınlıkları bulunmamaktadır.

Zabıtaların yaşadıkları sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikerek adeta kangrenleşmiştir. Söz konusu bu sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Çalıştıkları kentte imardan çevre sağlığına, sağlıktan kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne varana kadar atmışın üzerinde kanun ve yönetmelikle üzerine birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında saldırıya uğramakta, yaralanmakta, kimi zamanda yaşamlarını yitirmektedirler. Tüm bu işler yetmiyormuş gibi asli görevlerinin arasında yer almayan birçok işi yapmaları istenmektedir.

Üyesi olduğu sendikadan, siyasi görüşünden veya inançlarından dolayı kimi zaman belediye yönetimlerinin hışmına uğrayarak bütün bir gün ayakta bekletilmekte, mesaileri verilmemekte, çoğu resmi ve dini bayram tatillerinde tatil yapamamakla beraber izinleri dahi kullandırılmamaktadır.

“ZABITA EMEKÇİLERİ EN BAŞTA MESLEKİ BİR SAYGINLIK HAK ETMEKTEDİR”

Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel farklılıkların birlikte yaşadığı kentlerde insan yakışır çağdaş ve barışçıl bir toplumsallığın sürmesinin asgari şartlarının korunup geliştirilmesi için çoğu zaman mesai mefhumu dahi olmadan çalışan Zabıta emekçileri en başta görevlerine uygun mesleki bir saygınlık hak etmektedir.

Sendikamızın temel taleplerinden birisi halen 12 hizmet sınıfı olarak yapılan 657’deki sınıflandırmaya 13 üncü hizmet sınıfı olarak “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasıdır.

Bunun yanında fazla mesai sorunu zabıta arkadaşlarımızın yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Yaptıkları işin gereği olarak sağlık ve hayat riski taşımaları onlara ek bir ödeme yapmayı gerekli kılmaktadır. Ağır yıpranmaya neden olan işler arasında sayılması gereken zabıtaların da fiili hizmet zammından yararlanmaları gerekiyor.

Biliyoruz ki zabıta emekçilerinin sorunları çözümsüz değildir, sorunların çözümüne yönelik burada sadece birkaçını belirttiğimiz taleplerimizin gerçekleştirilmesi için örgütlü mücadelemiz devam edecektir.”

Muhabir: Haber Merkezi