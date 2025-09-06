Çorum Teknokent Anonim Şirketi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde hayata geçirilen “Çorum Teknokent Firmalarının Dijital Dönüşüm ve İhracat Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” projesi için imzalar atıldı.

Çorum Teknokent’in ilk projesi için sözleşme, Çorum Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Çorum Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, küresel pazarlara erişimlerinin artırılması ve fikri mülkiyet yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projeyle birlikte Teknokent firmalarına dijital pazarlama, e-ihracat, fikri mülkiyet hakları, yapay zeka ve büyük veri alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca, firmaların iş süreçlerine yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin entegre edilerek rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

“ÇORUM TEKNOKENT’İ CAZİBE MERKEZİ

HALİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Çorum Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ortak proje, araştırma-geliştirme ve üniversite-sanayi işbirliğiyle Çorum Teknokent’teki firmaların dijitalleşme sürecine ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin; ihracatta rekorlar kıran Çorum’un Teknokent firmalarıyla da uluslararası pazarda daha güçlü konumda yer almasına katkı sağlayacağını ifade eden Öztürk, “Çorum’un güçlü sanayi alt yapısı, Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma ve yapay zeka odaklı çalışmaları ile Teknokent’te yer alan firmalarımızı bir araya getireceğimiz güçlü bir işbirliği ağı kuruyoruz. Hedefimiz, üniversite-sanayi işbirliği bağlamında önemli bir köprü olan Çorum Teknokent’i yapay zeka ve büyük veri teknolojileriyle daha güçlü bir konuma getirerek cazibe merkezi haline dönüştürmek.” dedi.

“BÖLGEMİZİN ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

SANAYİ ODAĞINDA GELİŞİMİNİ HEDEFLİYORUZ”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Ajansın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, bölgenin sanayi vizyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Dicle, sanayi ve üretim altyapısının dönüşümünde teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, “Ajans olarak bölgemizin orta ve yüksek teknoloji sanayi odağında gelişimini hedefliyoruz. Bu doğrultuda Çorum Teknokent iş birliğiyle hayata geçirilecek projeler, işletmelerimizin teknolojik dönüşümüne, Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesine ve uluslararası rekabetçiliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak” dedi.

İmza töreninde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Çorum Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Başaranhıncal, Çorum Teknokent Genel Müdürü Dr. Mustafa Reşit Haboğlu, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ile Teknokent yönetim ekibi yer aldı.