Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek kamu hizmetlerinin etkinliği, yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Çalgan başkanlığında yapılan toplantıda, vatandaşları yakından ilgilendiren konular, ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla karşılıklı görüş alışverişi içinde ele alındı. Toplantıda çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çeken Vali Çalgan, “Muhtarlarımızın görüşleri her zaman yol gösterici olmuştur. Hizmetlerin planlanmasında ve vatandaş odaklı kararların alınmasında katkıları çok değerlidir” dedi.

Toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, il ve ilçe kurum temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

