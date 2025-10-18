Çorum’un önceki valilerinin, Çorum’da görev yapmış bürokratların ve onların Çorumlu yakın dostlarının eşleri, tam 25 yıldır düzenli olarak Ankara’da buluşup arkadaşlıklarını aynı sıcaklıkla sürdürüyorlar.

Bu çeyrek asırlık buluşmaların sonuncusu da, dün Beştepe’deki TBMM Lokantası’nda gerçekleştirildi.

Vali eşleri Perihan Yıldırım ve Zeren Üzelgün’ün, Ankara’dan diğer katılanların yanı sıra, İstanbul’dan Sezin Öztaş ve Jale Yücel, Çorum’dan Hülya Yolyapar da dünkü öğle yemeğinde hazır bulundu.

Eşlerin buluşmaları nedeniyle, Çorum’un önceki Valileri; Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, emekli Danıştay üyeleri Atıl Üzelgün ve Hüseyin Poroy, önceki Çorum Milletvekilleri Ali Haydar Şahin ve Tufan Köse, aynı lokantada bir başka masada bir araya geldiler.