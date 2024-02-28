CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güne İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Uğur Mumcu, Eğridere ve Kubbeli Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek başlayan Çöphüseyinoğlu, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların elini sıkıp dertlerine kulak verdi.



Ekibiyle birlikte hazırladığı her bir proje ve çözüm önerisini hayata geçirerek Çorum’un daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesini hedeflediklerini dile getiren Çöphüseyinoğlu, kucaklayıcı bir başkan olacağını ve bunun için tüm Çorum halkından destek beklediklerini kaydetti.

Esnaf ziyaretinde CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlarla kucaklaşarak samimi bir ortamda ayaküstü sohbet etti. Çöphüseyinoğlu, "Bu memlekette doğdum, burada büyüdüm. Çorum’un sorunlarını da çözüm yollarını da çok iyi biliyorum. Trafik düzenlemesinden tutun da şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projelerimiz hazır. Sizlerin desteğiyle bunu başaracağız” dedi.



Çorum’un gelişimi ve refahı için halkın sesine her zaman kulak vereceklerini anlatan Çöphüseyinoğlu, her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olacaklarını ve onların taleplerini ön planda tutacaklarını ifade etti. Cadde esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çöphüseyinoğlu, esnafın dua ve desteklerini seçim sürecinde önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini kaydetti.

Adaylık sürecinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak onların beklenti ve önerilerini dikkate alan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyerek Çorum’a hizmet etmeye hazır olduklarını belirtti.

Esnaf ve vatandaşlardan sandığa giderek oy kullanmalarını da isteyen Çöphüseyinoğlu, oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunun asla unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.



Bu arada esnaf ziyaretleri sırasında İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ile de karşılaşan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Ertekin ile ayaküstü sohbet ederek kendisine yerel seçimlerde başarı temennisinde bulundu.