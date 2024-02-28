Gram alrın rekor üzerine rekor kırıyor. Her geçen gün rakamlar artıyor. Altında fiyatlar yükseliyor. Pazartesi günü gram altın 2 bin 122 liradan satılırken, salı günkü fiyatı ise 2 bin 125 liraya kadar çıktı. Çorum'da bugün (Çarşamba) gram altının fiyatı ise 2 bin 128 lirayı gördü.

Peki, yatırım için altını tercih edenler ne yapmalı? Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kısa vadeli alımları çok tavsiye etmiyoruz. Örneğin şimdi aldınız, 1 ay sonra sattınız sürpriz olabilir. Orta ve uzun vadede altın alınması doğru olur" diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün yatırımcılara bir de tavsiyesi var:

"Bir portföy oluşturacaksanız küçük veya büyük bunun yüzde 40'ı altın olabilir. Yüzde 10'u belki döviz veya eurobond olabilir. Yüzde 30'u hisse senedi. O da aracı kurumların uzmanlarına sormak suretiyle bir portföy oluşturulabilir."