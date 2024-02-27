31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde CHP’nin Çorum Belediye Başkan aday olan Levent Çöphüseyinoğlu, bölgenin hali hazırda yapımı devam eden en büyük sanayi sitesi olan Zaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ne ziyarette bulundu.

Çöphüseyinoğlu, kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaşı, Yalçın Keşçi, Numan Özçetin ve Alihan İdikut, Zanaatkarlar kooperatifi çalışanları tarafından karşılandı.

ODA BAŞKANLARI DA KATILDI

CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, il genel ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette ayrıca, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Elektrikçiler ve Su tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Boğabağı Köyü Muhtarı Mehmet Tüfekçi de yer aldı.



1000 ESNAF İŞYERİ SAHİBİ OLACAK

Öğle yemeği ikramının da yapıldığı ziyarette kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatifin 2018 yılında kurulduğunu ve işyerlerinin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 50’inin üzerinde olduğunu söyledi. Yeni dahil edilen genişleme alanı ile birlikte kooperatif çatısı altında 100 metrekare ile 1000 metrekare arasında 1000’e yakın işyerinin yapılacağını anlatan Fındıkcı, yapılan harcamanın da bugünün fiyatlarıyla 700 milyonu bulduğunu dile getirdi. Fındıkcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çöp Hüseyinoğlu’na da seçimlerde başarılar diledi.

ZANAATKARLA’RA HİZMET SÖZÜ

CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi gibi büyük bir yatırımın Çorum’da yapılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ne başta yol, kanalizasyon, içmesuyu gibi altyapı hizmetleri olmak üzere her konuda yasal çerçevede destek vereceğini söyledi.

ESNAF MASASI KURACAĞIZ

Çorum Belediye Başkanlığa seçilmesi halinde yapacağı bazı hizmetleri ve projelerini de anlatan Çöphüseyinoğlu, belediye bünyesinde tüm esnaf ve sanatkarların sorunlarını dile getirecekleri, çözüm yollarının bulunacağı bir esnaf masası kurulacağını kaydetti.

ZANATKARLAR ÖNEMLİ BİR VİZYON ÜSTLENİYOR

CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz da esnaflığın ve kooperatifçiliğin öneminden bahsederken, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin toplumun tüm kesiminden insanları bünyesinde barındırarak Çorum’da toplumsal birlikteliğin ve barışın yaşatılması adına önemli bir vizyonu üstlendiğini kaydetti.

Samimi ortamda geçen ziyaret toplu halde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. (Haber Merkezi)