Toplu sözleşme görüşmelerinin Türkiye Yüzyılı'na yakışmadığını dile getiren Nuri Kuşcu, 2026-2027 dönemine ilişkin memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin ne yazık ki yine çalışanların lehine sonuçlanmaktan uzak bir biçimde tamamlandığını kaydetti.

İktidar ve yetkili sendika arasındaki görüşmelerin göstermelik bir müzakere sürecinden öteye gidemediğini vurgulayan Kuşcu, memur ve emeklilerin ve milyonlarca vatandaşın temel beklentilerinin karşılıksız bırakıldığını ifade etti

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Yıllardır tekrarlanan senaryo bu yıl da değişmemiştir. Enflasyonun çok altında kalan artış teklifleri, gerçek bir pazarlık zemininin olmaması ve kamu çalışanlarının haklarını savunması gereken sendikanın iktidarla uyumlu tavrı, sürecin meşruiyetini tartışmalı hale getirmiştir.

TÜİK’in kamuoyunu ikna etmekten uzak enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, çalışanların alım gücünü artırmak bir yana, onları daha da yoksullaştırmaktadır. Bugün bir memur maaşı kiraya, temel gıda harcamalarına ve enerji faturalarına dahi yetmez hale gelmiştir. Emekliler ise insanca yaşamaktan uzak, adeta yok sayılan bir hayat sürmeye mahkûm edilmiştir.

Yetkili sendikanın iktidarla gerçek manada pazarlık yapmakta yetersiz kaldığı kanaatindeyiz. Toplu sözleşme masasında çalışanların hakkını savunması beklenen yetkili sendikanın sessizliği ve eleştiriye kapalı tavrı ise ayrı bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Sendika, kamu çalışanlarının taleplerini güçlü bir şekilde masaya taşımak yerine, iktidarın çizdiği sınırlar içinde kalmayı tercih etmiştir.

Muhabir: Haber Merkezi

Bu durum, sendikal mücadelenin içinin boşaltıldığını ve çalışanların yalnız bırakıldığını göstermektedir. TÜİK dışında, gerçek enflasyon oranlarını yansıtan bağımsız kurumların hesaplamalarının dikkate alınması gerekirdi. Toplu sözleşme masasında tüm sendikaların temsil hakkının tanınması, hakem heyetinin hükümet kontrolünden çıkarılması gerekirdi.Sadece enflasyon farkı değil, reel gelir artışı sağlayacak refah payının zorunlu hale getirilmesi, bu haliyle yapılan toplu sözleşme, adı 'toplu' olan ama gerçekte tek taraflı dayatmalarla şekillenen bir süreçtir.Memurlar da emekliler de bu tablonun faturasını her geçen gün daha ağır ödemektedir. Muhalefet olarak bizler, çalışanların haklarının gerçekten savunulduğu, adil, şeffaf ve katılımcı bir toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”