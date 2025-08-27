Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi hız kazandı. Ancak velilerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu var. Sağlığa zararlı kırtasiye ürünleri. Uzmanlar, bazı ürünlerin çocuklarda alerji, solunum sıkıntısı ve cilt tahrişine yol açabileceğini belirtiyor.

MERDİVEN ALTI KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Kırtasiye reyonlarında rengarenk görünen bazı ürünler, aslında ciddi sağlık riskleri barındırabiliyor. Özellikle CE işareti taşımayan ve markasız olarak satılan ürünler, çoğunlukla merdiven altı üretimden çıkıyor. Yoğun plastik veya kimyasal kokusu olan bu ürünler, çocukların uzun süre maruz kalması halinde alerjiye, nefes darlığına ve ciltte tahrişe neden olabiliyor.

EN RİSKLİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

Uzmanlara göre, okul alışverişinde en çok risk taşıyan ürünler şunlar:

Plastik kokusu yoğun ürünler: Kalem kutuları, silgiler ve plastik kaplamalı defterlerde sağlığa zararlı kimyasallar bulunabilir.

Boya ve pastel kalemler: İçeriğinde ağır metal barındıran boyalar, çocukların cildine zarar verebilir ve ağız yoluyla alındığında ciddi risk taşır.

Yapıştırıcı ve bantlar: Kimyasal kokusu ağır olan yapıştırıcılar, uzun süre solunduğunda baş ağrısı ve solunum sorunlarına yol açabilir.

Ucuz çantalar ve suluklar: Kalitesiz plastikten üretilen okul çantaları, mataralar ve beslenme kaplarında zararlı maddeler bulunabilir.

Renkli ve kokulu silgiler: Çocuklara cazip gelse de üretiminde kullanılan kimyasallar alerji ve cilt tahrişine neden olabilir.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN ÖNERİLER

Velilerin çocuklarını koruyabilmesi için kırtasiye alışverişinde bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

CE işaretini kontrol edin: Bu işaret, ürünün güvenlik testlerinden geçtiğini gösterir.

Kokusu ağır ürünlerden kaçının: Plastik ya da kimyasal kokusu gelen ürünler risklidir.

Etiket ve marka bilgisine bakın: Üretici bilgisi olmayan ürünler tercih edilmemelidir.

Merdiven altı ürünlere yönelmeyin: Çok ucuz ve markasız ürünler genellikle sağlıksızdır.

Yaşa uygun ürün seçin: Özellikle küçük çocuklarda daha güvenli ve basit ürünler kullanılmalıdır.