Beşiktaş'ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümü araştırılıyor.

Şüpheli ölümü araştıran polis ekipleri genç kızın telefonunda inceleme yaptı. Yakınlarına hayatına son vereceğini söyleyen Uçar'ın arkadaşına attığı son mesaj da ortaya çıktı.

Helin'in yakın bir arkadaşına "Sorunlarım var." diye mesaj attığı öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'taki Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi.

EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu.