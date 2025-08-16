İlk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6 olarak belirlenen zam oranlarının, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Karadeniz, yaptığı açıklamada, “Memur ve emeklilerimizin ekonomik koşulları her geçen gün zorlaşırken, hükümetin sunduğu zam oranları onların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalıyor. Bu zamlar, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hayat standartlarını korumaya yetmemektedir.” dedi.

“Adaletli, hakkaniyetli ve gerçekçi zam politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. CHP olarak, emekçilerin ve emeklilerin hak ettiği yaşam koşullarına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hükümetin bu teklifini kabul etmiyoruz ve derhal yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Talip Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı: “Toplumun geniş kesimlerinin refahı için ekonomik adalet şarttır. Memur ve emeklilerimizin hakları korunmalı, yaşam kaliteleri artırılmalıdır.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ