CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrelerle yeni başkan ve yönetimini belirleyen ilçelere ziyaretlerini sürdürüyor. CHP’li yöneticiler, şimdi de Oğuzlar ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oğuzlar’da mevcut ilçe başkanı Talip Karadeniz, kongrede güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı olmuştu. Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve yönetimi, mazbata alarak yeni dönem için göreve başladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu ve parti yöneticileri ile birlikte Oğuzlar ilçe yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında; Oğuzlar İl Genel Meclisi Üyesi Osman Güllü, Oğuzlar Belediye Meclis Üyeleri; Galip Karanfil, Dursun Bakırcı, Arif Martinci ve Kadın Kolları Başkanı Hamide Semerci de hazır bulundu.

Dinçer Solmaz, Talip Karadeniz ve ekibine görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında parti çalışmaları, yerel gündem ve ilçenin sorunları ele alındı.

Talip Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi