Kutlama programı, Oğuzlar 100. Yıl Atatürk Parkı’nda İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Buğra Özdemir, Emniyet Amiri Osman Esad Çelik, İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri, emekli öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Resmî törenin ardından program, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından göreve yeni başlayan öğretmenler ile emekli öğretmenler adına Ahmet Turan birer konuşma yaptı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu gerçekleştirdi. Atcıoğlu konuşmasında, öğretmenliğin fedakârlık ve insan yetiştirme mesleği olduğuna dikkat çekerek, “24 Kasım, hayatımıza yön veren, kalplerimize dokunan, geleceğimizi şekillendiren fedakâr öğretmenlerimizi hatırlama ve kıymetlerini yâd etme günüdür.” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen, öğrenci ve idarecilerin birlikte hazırladığı, sınıf ortamının canlandırıldığı skeç sahnelendi. Hababam Sınıfı’ndan esinlenen skeçte şiirler, şarkılar ve çeşitli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin ders içi ve ders dışı davranışlarını mizahi bir dille yansıtan gösteri, salonda keyifli anlar yaşattı.

Program, ilçe genelinde düzenlenen öğretmenler günü temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Ödüller Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu tarafından takdim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi