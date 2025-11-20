Çorum Kadın Motorcular Kulübü Başkanı Hayriye Kocakara ve kulüp üyeleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin daveti üzerine ilçeyi ziyaret etti.

Kadın motorcular, ilçenin doğal güzellikleri, yaylaları, barajı ve ormanlarının eşsiz bir rota sunduğunu belirterek Mustafa Cebeci’ye misafirperverliği için teşekkür etti.

Hayriye Kocakara, Oğuzlar’ın sahip olduğu doğanın kadın motorcular için önemli bir keşif alanı olduğunu ifade ederek ilçede ilerleyen dönemde kadınlar olarak organizasyon düzenlemek istediklerini ve bu sayede ilçenin tanıtımına da katkı sağlayacağını söyledi.

Kadın motorcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ise ilçede yapılacak her kültürel ve sportif faaliyete destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Muhabir: RIFAT KARA