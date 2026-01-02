Oğuzlar’da büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirilen kongrede konuşan İbrahim Kabalak, tüm oda üyesi esnafın yeni yılını kutlayarak, hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Kabalak, sandıkların dolup taştığı seçim sonrası Genel Kurula katılan katılamayan tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diledi.

İbrahim Kabalak Başkanlığı’ndaki Oğuzlar Esnaf Odası’nın Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Osman Evkaya, Ahmet Uzun, Abdullah Yıldırım, Mehmet Irmak, Mehmet Ali Cebeci ve Arif Tulu.”

Muhabir: Haber Merkezi