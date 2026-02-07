Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından üreticilere tarım sigortalarının önemi hakkında bilgi verildi.

Toplantıda özellikle ilçede önemli gelir kaynağı olan ceviz üretimi kapsamında, çiftçilerin ceviz ağaçlarını sigorta yaptırmalarının gerekliliği vurgulandı.

TARSİM yetkilileri, tarımsal üretimde yaşanabilecek olası risklere karşı üreticilerin sigorta yaptırarak mağduriyet yaşamamalarının hedeflendiğini belirterek, sigorta kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Muhabir: Anadolu Ajansı