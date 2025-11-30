Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanlığı, çevre ilçelerden gelen parti yöneticilerini ağırlayarak güncel siyasi gelişmeler üzerine istişarelerde bulundu.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, Oğuzlar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen buluşmada örgütlerin saha çalışmaları, yerel sorunlar ve bölgesel koordinasyon konuları masaya yatırıldı.

KARADENİZ: “DAYANIŞMA

RUHUMUZU BÜYÜTÜYORUZ”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Karadeniz, ziyaretin verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri dile getirdi: “İlçe başkanlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Misafirperverlikleri, nezaketleri ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Dayanışma ve ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“HEDEFİMİZ DAHA KOORDİNELİ

VE GÜÇLÜ ÖRGÜT ÇALIŞMASI”

Talip Karadeniz, CHP örgütlerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, bölge halkının taleplerine daha etkili çözümler üretmek için koordinasyonun güçlendirileceğini ifade etti.

