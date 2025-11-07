Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, hukukun siyasetin aracı haline getirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Karadeniz açıklamasında, “Genel Başkanımız Özgür Özel, milletin sesi olmuştur. Onun ifadeleri, halkın adalet arayışının yankısıdır. Bugün susturulmak istenen aslında Türkiye’nin vicdanıdır” dedi.

“CHP, BASKIYA

BOYUN EĞMEZ”

CHP’nin geçmişinde baskılara karşı direniş, hukuksuzluğa karşı mücadele olduğunu vurgulayan Talip Karadeniz, “Hiçbir tehdit, hiçbir soruşturma bizi yolumuzdan döndüremez. Biz, Cumhuriyet’in kurucu partisiyiz; halkın hakkını, adaletini ve özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDAYIZ”

Karadeniz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün Özgür Özel’in yanında olmak, sadece bir lidere değil; hakka, hukuka ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadelede kararlıyız.”

Muhabir: Haber Merkezi