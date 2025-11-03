Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, saltanatın kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu tarihi kararın Cumhuriyet’e giden yolda atılan en cesur adımlardan biri olduğunu vurguladı.

“EGEMENLİK, SARAYDAN

ALINIP MİLLETE VERİLDİ”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “1 Kasım 1922’de alınan bu karar, Türk milletinin kaderini kendi ellerine aldığı gün olmuştur. Egemenliği saraydan alıp millete veren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kararıyla halkın iradesini en yüce makam haline getirmiştir. Saltanatın kaldırılması, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışının en somut ifadesidir.”

“CUMHURİYET’E GİDEN

YOLUN DÖNÜM NOKTASI”

Karadeniz, bu kararın sadece yönetim biçimini değil, bir milletin geleceğini de değiştirdiğini belirterek şöyle devam etti: “Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte, bireylerin kulluğu yerine yurttaşların eşitliği esas alınmış, halkın kendi kaderini tayin ettiği demokratik bir dönemin kapısı aralanmıştır. Cumhuriyet, bu büyük dönüşümün en onurlu sonucudur.”

“SAYGIYLA ANIYORUZ”

CHP İlçe Başkanı Karadeniz; “Egemenliği millete armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet’i var eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyet’i, demokrasiyle, adaletle ve halk iradesiyle sonsuza kadar yaşatacağız” diye konuştu.

Muhabir: RIFAT KARA