Oğuzlar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ilçe genelinde düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program, protokol üyeleri ve vatandaşlardan tam not aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te 100. Yıl Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin çelenkleri sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

29 Ekim Çarşamba günü devam eden kutlama programı, Oğuzlar Kaymakamlığı’nda tebrikatların kabulüyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Buğra Özdemir, Emniyet Amiri Osman Esad Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar hazır bulundu.

Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin katılımcıların bayramını kutlamasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Tokur yaptı. Tokur konuşmasında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu millet, birlik ve beraberlik içinde zorlukları aşarak Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetimizi hep birlikte koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteri sahnelendi. Cumhuriyet’in kuruluş sürecini kronolojik sırayla anlatan programda, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte Seyit Onbaşı, Nene Hatun gibi tarihi kahramanlar da canlandırıldı. Şiir, türkü ve oratoryo bölümleriyle zenginleştirilen gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Folklor ekibinin zeybek gösterisi ve özel öğrencilerin sahne aldığı performanslar ise duygusal anlar yaşattı.

Program kapsamında düzenlenen “29 Ekim” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlamalar, okulların tören geçişiyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR